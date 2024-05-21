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5分鐘內陡降6千英尺！旅客憶新航死亡亂流瞬間：行李櫃被人「撞出凹陷」

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5分鐘內陡降6千英尺！旅客憶新航死亡亂流瞬間：行李櫃被人「撞出凹陷」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一架新加坡航空班機21日迫降泰國曼谷蘇凡納布機場後，停在停機坪。路透
一架新加坡航空班機21日迫降泰國曼谷蘇凡納布機場後，停在停機坪。路透

新加坡航空班機21日遭遇亂流迫降泰國曼谷並傳出多人死傷。路透報導，Flightradar24航班追蹤資料顯示，該班機自倫敦起飛約11小時後，高度曾在5分鐘內從3.7萬英尺突然降至3.1萬英尺。一名旅客回憶，該機一度陡降，部分旅客因而被拋向機艙天花板

28歲乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）向路透說，事發時班機開始傾斜，他知道將有事發生，之後飛機非常突然下墜，坐在位置上但未繫安全帶的旅客都被拋向天花板，「有些人的頭撞上頭上的行李櫃，撞出凹陷，他們撞進燈具、面罩所在地方」。

有媒體引述據稱為亂流發生當下的社群媒體影像顯示，有空服員突遭拋飛，撞擊行李櫃和天花板，現場並傳出數聲尖叫。

Flightradar24 天花板 新加坡航空 曼谷 機艙 空服員 航班

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