日本近年屢傳電車內持刀傷人 隨機犯案似層出不窮

台中捷運車廂今天發生砍人事件，造成3名被害人遭刀刺傷。而在鐵路運輸十分發達的日本，近年來也發生數起電車車廂內持刀傷人事件，類似的隨機犯案似乎層出不窮。

綜合日媒過去報導，根據日本警察廳2021年一份統計，日本從有統計數字的1994年以來，每年都發生隨機殺人傷人事件，最多的是2008年14件。

其中發生在行駛中的一般電車及新幹線車廂內的案件，近年來有以下幾起：

2018年6月，犯嫌在東海道新幹線車廂內持刀行凶，造成1死2傷。

2021年8月，犯嫌在東京的小田急線電車車廂內持刀行凶，造成10名男女乘客分別受到輕重傷。

2021年10月，東京發生犯嫌在京王線電車車廂內持刀行凶，造成17名乘客受傷並在車廂內縱火事件。

2023年7月，JR關西機場線發生男子持刀在行駛列車內揮刀，造成3人受傷事件。

除了發生在電車車廂內，近年來的隨機犯案還包括以下幾起：

2008年6月，東京秋葉原發生隨機殺人事件，犯嫌先駕駛貨車在秋葉原鬧區衝撞路人，再下車持刀砍殺，總計造成7死10輕重傷。

2008年7月，一名打工的女大學生在東京都八王子市車站大樓內書店，遭不認識的男子持刀刺死，另一名女性顧客也被砍傷。

2009年7月，大阪一處營業中的小鋼珠店遭人潑灑汽油縱火，造成5死10人輕重傷，當時店內有超過百人。

2010年6月，廣島縣的馬自達汽車工廠內，一名前男員工駕車衝撞造成1死11輕重傷的事件。

2016年7月，位於神奈川縣相模原市綠區的身障者設施「津久井山百合園」，發生19人遭殺害、27人輕重傷的慘劇。

2021年12月，大阪市一間診所遭人縱火，釀成26人死亡慘劇。