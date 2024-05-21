陸駐日大使說支持台獨「日本將被帶入火坑」 日前首相鳩山：基本同意

中國大陸駐日大使吳江浩昨（20日）在大使館舉辦座談會時表示，若日本支持台灣獨立或中國分裂，「日本民眾將被帶入火坑」。受邀出席座談的日本前首相鳩山由紀夫說，「基本上同意」他的說法。

產經新聞報導，鳩山發表自己的見解，表示「以和為貴」在中國與日本都是通用的，「我將它替換成『友愛』」，他說，「如果充分理解東洋的精神，這個地區整體絕不會變得不穩定」。會中，鳩山氏未提及中國聲稱擁有尖閣諸島（我稱：釣魚台列嶼）主權，以及中國海警船隻在該海域追蹤日本漁船等挑釁行為日益增加。

吳江浩是在「台灣問題與中日關係」座談會提出「帶入火坑」的說法。產經指出，現場有包括日本前外務省官員等10多名日本人出席，沒有人勸阻他的發言。吳江浩去年4月日東京的日本記者俱樂部舉行的記者會，也發表過類似言論。