索羅門群島總理晤澳洲防長 稱澳為「首選夥伴」

南太平洋島國索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）今天在澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）來訪之際表示，索國「已經準備好與澳洲討論更多的雙邊合作」。

路透社報導，索羅門群島前任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2022年與中國簽訂安全協議並鼓勵中方在當地修建基礎設施後，使美國與澳洲擔憂中國海軍在這個區域的企圖。

身為索羅門群島的最大援助國，澳洲4月提供警力支援索國的總理大選。前總理蘇嘉瓦瑞也在任內邀請中國派駐警察到索羅門群島。索羅門群島位於澳洲東北方約1600公里處，

根據索國政府的聲明，就任總理後首度會晤馬勒斯的馬內列表示，「澳洲仍是索羅門群島的首選夥伴，而且我希望看到我們的關係在我擔任總理期間成長至新高點」。

馬勒斯在索羅門群島進行1天的訪問行程，同時也與現任財政部長蘇嘉瓦瑞會面。

索國政府也表示，澳洲已另外提供700萬澳元（約新台幣1.5億元）的財政援助，並正在進一步協商，且樂見澳洲提供更多機會讓索國民眾藉由勞工移民計畫赴澳洲就業。

馬內列指出：「我已經準備好討論更多雙邊合作夥伴關係的可能性，以加速推動轉型行動」。他還說，這些步伐有望加快達成索羅門群島的經濟、社會與安全目標。