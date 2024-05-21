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罷工抗爭3個月 南韓住院醫師僅5%留守醫院

中央社／ 首爾21日專電
南韓住院醫師因不滿政府大幅增招醫學生政策，自2月中起集體請辭罷工至今已3個月。美聯社
南韓住院醫師因不滿政府大幅增招醫學生政策，自2月中起集體請辭罷工至今已3個月。美聯社

南韓住院醫師因不滿政府大幅增招醫學生政策，自2月中起集體請辭罷工至今已3個月。據當局統計，截止5月20日為止，只有659名住院醫師回到教學醫院，占總數約5.1%。

南韓保健福祉部今天召開會議盤點醫師集體罷工現狀，至20日為止正常出勤的住院醫師較17日增加31人。官員表示，無法確定這些醫師是否「真正回歸」醫療現場，但預期應該不會有更多人力回到醫院。

截至20日為止，南韓住院醫師罷工已持續3個月，在正常狀況下，若實習期屆滿的住院醫師未在這天之前回到教學醫院崗位上，明年度可能無法取得專科醫師資格。

保健福祉部第2次官朴敏守表示，「問題的本質在於這些住院醫師離開工作崗位，但卻沒有試圖解決當前狀況的動作」，他說，也有住院醫師希望大家先回到醫院再討論，或希望與政府對話，「但只要一表達這種意見就會遭到攻擊」，對此表達遺憾。

南韓政府先前試圖與堅持要求撤回醫學院增招政策的住院醫師團體協商，最後無疾而終。醫界就相關政策上告行政法院的案件則在一審、二審中都遭法院駁回，政府循序推動明年度醫學院增招準備，醫界也態度強硬，這次「政醫對立」局面會持續多久仍難定論。

南韓當局為即時解決醫生罷工造成醫療人力短缺的問題，成立「醫師集體行動受害者舉報、支援中心」，截至20日下午6時為止共收到2969件諮詢請求，實際受害案例則有728件，包括手術延遲、診療失誤、診療遭拒、住院延遲等。

南韓 罷工 醫學院 醫師

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