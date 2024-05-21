日韓警界最高層時隔14年會談 合作打擊組織詐騙

日本警察廳長官露木康浩今天跟南韓警察廳長尹熙根會談，確認將在打擊雙方國內與日俱增的組織詐騙等進行合作。

日本放送協會（NHK）報導，尹熙根今天上午拜訪日本警察廳，這是日韓警察最高層繼2010年來時隔14年再度會談。

露木說，日韓共同課題堆積如山，包括北韓問題、經濟安全保障及跨越國境反覆發生的詐騙等，希望強化日本與南韓的合作關係。尹熙根回應表示，為了日韓雙方應該強化合作關係。

兩人在會談上基於日韓國內組織詐騙受害案例持續增加的現況，確認雙方將共享彼此受害狀況及詐騙手法；有關打擊犯罪據點已擴及東南亞等地的詐騙行為，兩人也同意進行合作。

另外，有關用生成式人工智慧所得假資訊製作的影片等，兩人也商議因應對策。