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南韓陸軍新訓手榴彈突爆炸！1新兵死亡、1士官重傷

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
南韓國防部表示，陸軍第32步兵師今天訓練時發生手榴彈爆炸事故，造成1名新兵死亡、1名士官重傷。情境示意圖。圖／ingimage
南韓國防部表示，陸軍第32步兵師今天訓練時發生手榴彈爆炸事故，造成1名新兵死亡、1名士官重傷。情境示意圖。圖／ingimage

南韓國防部表示，陸軍第32步兵師今天訓練時發生手榴彈爆炸事故，造成1名新兵死亡、1名士官重傷。

法新社報導，國防部發布聲明指出，忠清南道一個部隊「手榴彈實彈投擲訓練期間」，今天上午9時50分許發生這起爆炸。忠清南道位在首都首爾以南約100公里處。

聲明也說，該部隊已迅速將2名傷者送至國軍醫院，不過「受訓士兵宣告不治」，而「該名士官目前正在急救，仍有意識」。

國防部在聲明中表示，軍方「誠摯地向死亡士兵的家屬致上最深沉哀悼之意」，並計劃「與民事警察合作調查這起意外的確切原因」。

南韓30歲以下身體健全成年男性須服兵役約2年。南北韓在1953年韓戰結束時僅簽署停戰協定，雙方從未簽署和平條約，因此嚴格來說，兩韓仍處於交戰狀態。

南韓軍方相當仰賴徵兵補充兵源，義務役士兵駐地通常包括兩韓邊界的前線陣地。

徵兵政策導致學業或是剛起步的職場生涯受到影響而不受歡迎，令許多南韓年輕人深感不滿，尤其快速高齡化的南韓社會勞動力正逐年減少。

南韓 爆炸

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