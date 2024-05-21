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台男成田機場涉非法載客 遭日警逮捕

中央社／ 東京21日綜合外電報導
台灣一名男子男性今年3月涉嫌在日本千葉縣的成田機場以自用車非法載客，已被日本警方逮捕。圖為成田機場航廈。路透資料照
台灣一名男子男性今年3月涉嫌在日本千葉縣的成田機場以自用車非法載客，已被日本警方逮捕。圖為成田機場航廈。路透資料照

64歲台灣男性今年3月涉嫌在日本千葉縣的成田機場以自用車非法載客，已被日本警方逮捕。

日本朝日電視台報導，這名台灣男性3月涉嫌在成田機場停車場，以自用車搭載幾名外國觀光客前往約60公里外的東京市區，並收取總計3萬800日圓（約新台幣6300元）車資。

由於涉及違法的「白牌計程車」行為，這名台灣男性已遭警方逮捕。

警方是在接獲檢舉後察覺此事，這名台灣男性面對警詢坦承犯行。

隨著訪日外國客人數增加，未獲計程車營業許可卻以自用車搭載乘客的「白牌計程車」已成問題，警方正強化取締。

所謂「白牌計程車」指的是一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌才有此稱呼。日本「道路運送法」原則上禁止所謂的「白牌計程車」載客服務。

日本 計程車

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