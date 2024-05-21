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WHA阻台灣記者採訪 記協：違反聯合國憲章普世價值

中央社／ 台北21日電
世界衛生大會要求台灣媒體中央社提供中國護照，才能批准採訪許可。示意圖／ingimage
世界衛生大會要求台灣媒體中央社提供中國護照，才能批准採訪許可。示意圖／ingimage

世界衛生大會將於5月27日召開，台灣媒體「中央通訊社」記者申請採訪卻被要求提供「中國護照」為由阻撓，記協認為此舉已嚴重違反聯合國憲章及言論、新聞自由等普世價值。

世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦召開，中央社布魯塞爾特派田習如及巴黎特派曾婷瑄日前於聯合國媒體申請平台遞交採訪申請文件，由於該平台國籍欄位為下拉式選單，沒有「台灣」或「中華民國」選項，因此記者選擇「泰國」及「吐瓦魯」，並在備註欄中寫明記者來自「台灣（中華民國）」。

台灣新聞記者協會在聲明中引述田習如的說法，表示2人去年循相同方式申請採訪許可獲得批准，直到赴聯合國日內瓦辦事處領證時，才遭工作人員以「收到來自中國的壓力」為由拒絕發證，今年兩人則是在申請階段就遭受「阻撓」，分別於5月9、10日收到審核單位回覆，要求兩人提供「符合聯合國政策及聯合國大會決議指導的正式中國護照」；田習如表示，她隨後再次回傳台灣護照證明文件，至今未再收到任何回覆。

記協在聲明中強調，台灣與中國的關係聯合國不可能不知，卻仍要求台灣記者出示不可能擁有的「中國護照」，等同拒絕台灣媒體採訪，不僅違背聯合國憲章促進「不分種族、性別、語言、或宗教」等全體人權及基本自由的宗旨，也違反言論自由、新聞自由等普世價值。

記協呼籲聯合國應停止受到中國干預，核發台灣媒體所屬記者正式採訪許可，以利報導世衛大會等重要國際會議，確保資訊充分流通，滿足公眾知的權利。

日內瓦 聯合國 護照

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