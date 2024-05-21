土耳其搜救隊：伊朗總統失事直升機可能「未裝或關閉」訊號系統
伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員19日搭乘直升機墜機身亡，震驚全球。根據尋獲直升機殘骸的土耳其救援團隊的初步調查，肇事直升機訊號系統的可能被關閉，或是機上根本沒有安裝。
土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）20日向記者表示，土耳其當局在聽聞萊希搭乘的直升機墜機後，嘗試偵測直升機發出的定位訊號，「但遺憾的是，我們認為應答機（transponder）很有可能被關閉，或者直升機根本沒有安裝。」
另外根據報導，伊朗官員曾在備忘錄中敦促政府為領導人購買兩架俄羅斯直升機，以防直升機機隊老化、欠缺維護。
伊朗前外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）指責美國制裁導致其難以為機隊購買備用零件，才釀成這起意外事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言