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土耳其搜救隊：伊朗總統失事直升機可能「未裝或關閉」訊號系統

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員19日搭乘直升機墜機身亡。路透
伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員19日搭乘直升機墜機身亡。路透

伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員19日搭乘直升機墜機身亡，震驚全球。根據尋獲直升機殘骸的土耳其救援團隊的初步調查，肇事直升機訊號系統的可能被關閉，或是機上根本沒有安裝。

土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）20日向記者表示，土耳其當局在聽聞萊希搭乘的直升機墜機後，嘗試偵測直升機發出的定位訊號，「但遺憾的是，我們認為應答機（transponder）很有可能被關閉，或者直升機根本沒有安裝。」

另外根據報導，伊朗官員曾在備忘錄中敦促政府為領導人購買兩架俄羅斯直升機，以防直升機機隊老化、欠缺維護。

伊朗前外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）指責美國制裁導致其難以為機隊購買備用零件，才釀成這起意外事故。

伊朗 土耳其 直升機

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