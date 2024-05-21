森林火災釀空污 瓜地馬拉市PM2.5濃度超標41倍

瓜地馬拉近日首都周邊山區發生森林大火，濃煙造成嚴重空氣污染，細懸浮微粒（PM2.5）濃度達世界衛生組織（WHO）公告最高量41倍，當局籲民眾外出戴口罩或減少外出。

根據當地媒體「時報」（La Hora）報導，今天瓜地馬拉市區PM2.5濃度，一度飆升到世衛組織建議空氣品質標準值的41.1倍。

除了PM2.5外，空氣品質指標（AQI）也已經到了嚴重危害健康的程度。瓜地馬拉教育部下令，所有公、私立學校和相關教育部門，今天都必須暫停戶外活動，就連鄰近國家宏都拉斯也受到波及。因此宏都拉斯政府也下令，全國公、私立學校從5月21日至5月24日停止上課。

至於國家地震、火山、氣象和水文研究所（Insivumeh）、公共衛生和社會援助部（MSPAS）也在社交平台上發布空氣污染警告和建議，呼籲民眾盡量避免外出，在家關門窗或戴口罩，以保護呼吸系統健康。

瓜地馬拉「國家防治災害協調中心」（CONRED）表示，一支由該機構、瓜地馬拉軍隊及消防人員組成的46人隊伍，正在森林火災地點進行滅火工作。

「共和報」（Republica）報導，瓜地馬拉空污來源大多來自森林火災所產生的煙霧和有害物質。據「國家防治災害協調中心」（CONRED）統計，從年初迄今，已經發生了2323起森林火災，且其中112起持續燃燒當中。

光是5月就傳出445起火災，甚至5月6日一天內就發生40起，讓消防人員疲於奔命。