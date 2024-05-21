金融時報：美中若交戰台海 5關鍵左右結果

近年多國密切關注美中因台灣起衝突的可能性。英國金融時報詳列五項可能左右結果的軍事競賽，包括飛彈、太空戰和核武等，中國大陸在這些領域急起直追，美方也正制定新戰略。

美國麻省理工學院安全專家何理凱說，共軍擁有數量龐大的飛彈，可擊沉美軍航艦，美國空軍在戰時飛入台灣海峽須冒很大風險。

美國智庫「蘭德公司」研究員海姆說，美國在兩次波灣戰爭和科索沃戰爭期間，得以在敵方領土附近集結部隊，因此握有決定性優勢，但這一招對擁有飛彈武器庫的大陸無效。一名美軍官員提到，可能策略之一是誘使共軍先耗掉大量飛彈；但美方若因此延遲反擊，恐怕將讓共軍搶占先機。

美軍除在關島強化飛彈防禦，也與盟友合作分散武力，讓敵方更難追蹤美方部隊、飛機和武器。美軍計劃將飛機群從日本主要基地暫轉移到簡陋的小型機場。美軍陸戰隊也正演練將小部隊調到區域內偏遠島嶼或沿海叢林，並採用電子訊號較弱的偵察和通訊系統，以避人耳目，以及用岸置飛彈嚇阻共軍船艦。

美軍在台灣周圍可發揮的單一最大戰力是潛艦。美國核動力潛艦難以偵測，可在台海趨近攻擊共軍船艦與飛機。但美方優勢正在縮小。共軍於二○二三年一月啟用第一艘配備泵噴推進系統的核動力攻擊潛艦，速度更快也更安靜。

共軍近年大幅增加通訊和情報監偵衛星數量。美國太空軍最高情報官員蓋農說，美國在這方面已不再具優勢。摧毀或干擾太空的軍事通訊，對台灣的地面戰鬥可能至關重要。英國皇家聯合軍事研究所陸戰專家沃特林說，台灣有許多人口稠密的都市和山區地形，「若對手在感測方面占上風，他們就能在那種地形找到你」。

五角大廈去年說，共軍核彈頭數量已增加到五百枚，可能於二○三五年達到一千五百枚。曾任職美國國防部的核武專家魏佛認為，對美國來說，重點在於「我們在台灣的利益是否重要到足以冒著與中國展開核戰的風險？」

美方在大陸周邊並無傳統武力優勢，麻省理工學院中國軍事專家傅泰林說：「我擔心美國可能考慮有限度動用核武，如果船艦數量比不過中國，就用一枚核武擊沉十艘敵艦。」