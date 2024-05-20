法屬新喀里多尼亞暴亂機場仍關閉 澳紐無法派機撤僑

法屬新喀里多尼亞暴亂造成境內許多道路與商業空中交通癱瘓。法國派出軍警前往維安，當地分離主義分子拒撤路障。首府機場仍關閉，澳洲和紐西蘭無法派機撤僑。

法新社報導，法國派出1000名武裝警察、部隊和國安執法人員前往人口約27萬的新喀里多尼亞，連續7晚的暴力衝突讓這個度假勝地陷入動盪，目前已造成6人死亡，數百人受傷。

法國擬實施新規定，賦予數以千計非新喀里多尼亞原住民的居民投票權，引發當地5月13日以來陷入動盪。

官員表示，約600名法國武裝軍警已清除首府努美阿（Noumea）和拉東突塔國際機場（La TontoutaInternational Airport）之間長60公里公路上的76個路障。

拉東突塔國際機場目前仍未開放所有商業客機起降。

法國高級專員辦公室讚揚昨天軍警在新喀里多尼亞的任務「成功」，並表示軍警已移除散佈在運送糧食和物資主要路線上的焚毀車輛。

路透社報導，法國高級專員辦公室今天表示，法國1000名軍警抵達新喀里多尼亞，當地街頭已恢復平靜。但澳洲和紐西蘭當局表示，目前仍無法派出撤僑班機，載回困在當地的兩國旅客。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「目前情勢令人憂心。」機場聯絡道路不是遭到破壞就是有路障阻擋。

法國派駐新喀里多尼亞的共和國高級專員勒佛蘭克（Louis Le Franc）昨天表示，警方要重新取回首府到機場的道路掌控權還需要數日的時間。憲警已移除了76個路障。

約300名澳洲公民已經向新喀里多尼亞的領事官員登記。

艾班尼斯說：「國際機場仍關閉，道路受破壞，路上可見路障。」

「澳洲國防軍已準備就緒，一旦獲准就飛。我們將繼續尋求許可。」

新喀里多尼亞當局表示，由於上週爆發的暴亂造成班機取消，目前約3200人等待出境或入境。

紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）表示，紐西蘭軍機也已準備好載紐國公民返家。

皮特斯昨天在社群平台X發文表示：「我們準備好起飛，正在等待法國當局批准我們的航班何時可以安全起飛。」