經濟與移民政策獲認同 多明尼加總統阿比納德連任

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）今天順利連任，獲得另一個4年任期，這是選民認可他處理經濟和對海地移民採取強硬政策。

法新社報導，多明尼加與海地分列加勒比海的伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）東西兩側，但多明尼加比較繁榮，與飽受混亂困擾、幫派暴力已持續數月的海地形成鮮明對比。

海地動盪是這次多明尼加總統大選的關鍵議題，但56歲的阿比納德也誇耀在處理經濟和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上獲得成功。

當計票結果超過21%時，他的主要競爭對手、前總統費南德茲（Leonel Fernandez）承認敗選，並祝賀阿比納德當選連任。

阿比納德在首都聖多明哥（Santo Domingo）的競選總部向數百名支持者發表談話時說：「我現在和將來都會是全體多明尼加人的總統。」

阿比納德在費南德茲等兩位主要競爭對手認輸後不久說：「人民已清楚地表達他們的意願…我接受大家對我的託付，職責所在定不負所託。」

當記票結果來到25%時，阿比納德以超過59%的得票率領先，並領先費南德茲的27%整整超過30個百分點。總統當選人必須獲得超過50%的選票才能避免進入第2輪投票。

路透社報導，阿比納德誓言團結全國上下，並展開無私的領導。他在總統選舉中贏得過半數以上的選票而勝選，無需進入第2輪投票，獲得連任。

根據多明尼加選務單位初步數據顯示，約有56%的投票中心回報開票結果，阿比納德囊括58.85%選票，其次是費南德茲獲得27.29%選票。

雖然總統大選最終結果仍有待今天晚間公布，但56歲的阿比納德贏得遠超過50%的選票，不必進行第2輪投票。

競爭對手候選人費南德茲和馬蒂內茲（AbelMartinez）都在社群媒體X上說，他們已經打電話給阿比納德承認其勝選。