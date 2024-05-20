日華懇31名議員出席520 中國大使惱羞恐嚇日本公民

總統賴清德今天舉行就職典禮，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」率31名議員出席觀禮。對此，中國駐日大使吳江浩召集日本政界人士、學者舉行座談會，批評「這是公然為台獨勢力幫襯」，「日本公民將會被拖入火海」。

日本朝日新聞報導，中國駐東京大使館今天召集日本政界相關人士、學者等召開座談會，日本前首相鳩山由紀夫、社民黨黨魁福島瑞穗等10多人出席。

座談會上，中國駐日大使吳江浩對於日華議員懇談會成員逾30人出席賴總統就職典禮一事表達強烈反彈。

吳江浩批評，「這是公然為台獨勢力幫襯，對外發出極為錯誤的政治訊息」，「日本如果被綁在企圖分裂中國的戰車上，日本公民將會被拖入火海」。

日本放送協會（NHK）報導指出，中國將賴總統視為「台灣獨立派」，懷有戒心，要求台灣接受「一個中國原則」做為與台灣對話的前提條件。

報導提到，中方官方上週表示，「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣地區新領導人必須明確回答的問題」，藉以牽制賴總統。中方對於賴總統今天的就職演說有何反應，值得關注。