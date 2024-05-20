印度大選風向微變 朝野政黨加緊衝刺

印度國會下議院選舉今天進行第5梯次投票，在野陣營選情似有起色，執政陣營不敢鬆懈，雙方都加緊衝刺。席次最多的北方邦（Uttar Pradesh）是兵家必爭之地，總理莫迪呼籲民眾踴躍投票。

號稱世界最大規模民主投票的印度下議院選舉，全國選民逾9.7億人，自4月19日起依選區、分7梯次投票，最後一梯次投票為6月1日，並於6月4日統一開票。

印度今天舉行第5梯次投票，涵蓋全國6個邦，及查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）、拉達克（Ladakh）等2個聯邦屬地，計49個選區，本梯次可投票選民約8950萬人，其中4260萬人是女性，還有5400多人是第3性人士。

觀察人士重點關注北方邦的阿米堤（Amethi）和萊巴瑞里（Raebareli），也就是印度執政黨「印度人民黨」（BJP）和最大在野黨「國大黨」（Congress）重要政治人物廝殺的選區。

印度採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，多名重要政治人物的前途可能在今天被決定，包括Congress精神領袖拉胡爾．甘地（RahulGandhi）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）、婦幼發展部長伊拉尼（Smriti Irani）等。

若內閣成員在下議院選舉中失利，他們就必須在6個月內當選上議院議員，才有資格繼續擔任閣員。

由於北方邦在下議院佔80個席位，是全印度最多，且向來是BJP的重要票倉，印度總理莫迪（NarendraModi）一早就在社群平台X發文，呼籲選民踴躍投票，特別是婦女和年輕人，挑戰投票率新高。

選舉開始之前，外界普遍預期BJP可輕鬆取勝，莫迪更是發出在下議院543個總席位中，拿下400席的豪語。

然而，在野陣營領袖克里瓦爾（Arvind Kejriwal）被捕事件、政治人物發表仇恨言論、前官員質疑印度真實經濟成長、以及網路流出疑似舞弊影片等因素，導致選情風向出現變化。

拉胡爾．甘地今天在X發文說，前4梯次投票趨勢顯示，選民已厭煩政治語言，希望回歸到就業機會、通貨膨脹、薪資調升等實質議題，「改革的風暴正席捲整個國家」。

另一方面，拉胡爾．甘地的競選對手辛赫（DineshPratap Singh）對BJP仍充滿信心，表示「蓮花定將盛開」；蓮花是BJP的黨徽。

印度選舉觀察人士認為，雖然BJP與盟友的支持度看似出現搖擺，但除非它在印度北部、東北部與西部等鐵票區一舉失去100席，並在非鐵票區的南部與東部毫無斬獲，否則印度不至於變天。