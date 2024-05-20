巴西南部致命洪災釀逾百死 災民重建家園路遙遙
巴西南部南大河州數週前發生致命洪災，迫使大批民眾逃離家園，面對茫茫未來，有些人說，氣候變遷只會讓災情「變得更糟」，但日子還是得過下去。
法新社報導，災民裴瑞斯（Rafael Adriano Peres）本月在巴西南部歷史性洪災中發生車禍，目前躺在快樂港（Porto Alegre）避難中心的床墊上，幾乎無法動彈。
在南大河州（Rio Grande do Sul）首府快樂港這處大型機棚裡，擠了近800人，四周堆滿各界捐贈的衣服和玩具。
南大河州遭受這場氣候災難已近3週，有150多人喪生，約100人下落不明。
有些人計劃待洪水消退便重返家園，其他人則已放棄了返家希望。
50歲的李爾（Marcia Beatriz Leal）希望與母親和兒子搬到其他地區，盼能避開南大河州日益強烈的豪雨；科學家認為，這類情況與氣候變遷、聖嬰（ElNino）現象有關。
李爾說：「這是大自然對我們所做一切的反噬。」
身上裹著彩色毯子的裴瑞斯贊同李爾的看法：「是人類正在摧毀我們的地球。情況只會變得更糟。」
25歲的委內瑞拉籍清潔工希爾（Habraham ElisesGil）6年前因經濟困難離開母國，他與妻子和兩個孩子在快樂港另覓生活。
不料這場洪水讓希爾失去了一切，但他已準備要重新展開生活。
希爾說：「孩子們給了我們力量，日子還是要過。只要我們還活著，生活就得繼續下去！」
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