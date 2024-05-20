新加坡F-16墜毀 星國軍方初步失事報告出爐：這一設備故障

5月8日，新加坡空軍F-16C戰機從西部的登加基地（Tengah Air Base）起飛後不久墜毀，飛行員彈射跳傘逃生。新加坡空軍在18日發布初步失事調查報告，宣布F-16機隊恢復飛行，但與失事相關的故障裝備，將進行特別檢查。

星國空軍表示，他們與和製造商洛克希德馬丁公司詳細調查，確定事故原因。解讀F-16機的黑盒子發現，飛機的俯仰率陀螺儀（pitch rate gyroscopes）向飛行控制電腦，提供錯誤數據，導致飛機失控墜毀。

每架F-16都有四個陀螺儀，同時發生故障的情況非常罕見，洛馬公司未規定F-16用戶對陀螺儀進行任何維護。這是新加坡空軍F-16服役超過35年以來，首次同時出現俯仰率陀螺儀故障。星國空軍將與洛馬研究，以確定導致陀螺儀故障的具體原因。

星國空軍指出，隨著F-16墜機原因澄清，新加坡F-16機隊將恢復飛行。每架F-16復飛之前，俯仰速率陀螺儀都要先檢查，確保功能正常。