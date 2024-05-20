快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

當心被盜！十組「人氣」4字密碼最易遭破解 專家點出設定地雷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡F-16墜毀 星國軍方初步失事報告出爐：這一設備故障

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
2022年新加坡航太展飛，星國空軍F-16C進行飛行表演。記者程嘉文／攝影
2022年新加坡航太展飛，星國空軍F-16C進行飛行表演。記者程嘉文／攝影

5月8日，新加坡空軍F-16C戰機從西部的登加基地（Tengah Air Base）起飛後不久墜毀，飛行員彈射跳傘逃生。新加坡空軍在18日發布初步失事調查報告，宣布F-16機隊恢復飛行，但與失事相關的故障裝備，將進行特別檢查。

星國空軍表示，他們與和製造商洛克希德馬丁公司詳細調查，確定事故原因。解讀F-16機的黑盒子發現，飛機的俯仰率陀螺儀（pitch rate gyroscopes）向飛行控制電腦，提供錯誤數據，導致飛機失控墜毀。

每架F-16都有四個陀螺儀，同時發生故障的情況非常罕見，洛馬公司未規定F-16用戶對陀螺儀進行任何維護。這是新加坡空軍F-16服役超過35年以來，首次同時出現俯仰率陀螺儀故障。星國空軍將與洛馬研究，以確定導致陀螺儀故障的具體原因。

星國空軍指出，隨著F-16墜機原因澄清，新加坡F-16機隊將恢復飛行。每架F-16復飛之前，俯仰速率陀螺儀都要先檢查，確保功能正常。

F-16 新加坡 空軍

延伸閱讀

藍源睽違2年再升空！90歲前空軍將成最年長太空人 重燃市場競爭

曾會面星國新總理黃循財 侯友宜：責任愈大挑戰更難

星國總理黃循財：重視東協核心地位 盼美中關係穩定

影／模擬敵軍砲火攻擊！空軍C-130H運輸機華麗飛行

相關新聞

菲國控中方非法捕撈、破壞礁群 要求北京開放黃岩島供國際監督

路透報導，菲律賓與中國大陸在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開挑戰北京，要求開放黃岩島（Scarbo...

新加坡F-16墜毀 星國軍方初步失事報告出爐：這一設備故障

5月8日，新加坡空軍F-16C戰機從西部的登加基地（Tengah Air Base）起飛後不久墜毀，飛行員彈射跳傘逃生。...

巴西南部致命洪災釀逾百死 災民重建家園路遙遙

巴西南部南大河州數週前發生致命洪災，迫使大批民眾逃離家園，面對茫茫未來，有些人說，氣候變遷只會讓災情「變得更糟」，但日子...

查理三世怒了！哈利「類王室出訪」奈及利亞 金主被爆是洗錢通緝犯

英國哈利王子和夫人梅根日前走訪奈及利亞，受該國「和平航空」（Air Peace）創辦人兼執行長歐尼馬（Dr. Allen...

阿富汗持續洪患 至少50死2000房毀損

阿富汗中部近日因大雨釀災造成數十人死亡後，地方官員19日表示，北部地區的持續性暴雨及洪患也導致至少50人喪生、2000棟...

斯洛伐克總理遇刺 凶嫌可能不是獨自犯案

斯洛伐克內政部長今天表示，企圖暗殺斯國總理費佐（Robert Fic...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。