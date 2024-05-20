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菲國控中方非法捕撈、破壞礁群 要求北京開放黃岩島供國際監督

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開挑戰北京，要求開放黃岩島供國際第三方監督。圖為菲國國安發言人馬拉雅（中）去年針對中方在南海發射水炮召開記者會畫面。美聯社
菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開挑戰北京，要求開放黃岩島供國際第三方監督。圖為菲國國安發言人馬拉雅（中）去年針對中方在南海發射水炮召開記者會畫面。美聯社

路透報導，菲律賓與中國大陸在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開挑戰北京，要求開放黃岩島（Scarborough Shoal）供國際第三方監督。

菲國國家安全發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）向媒體表示，菲國當局十分關切南海當前情況，內部的共識日增，認為有需要就中國在南海的破壞行為提起訴訟，包含傷害海域珊瑚礁與非法捕撈區域內魟魚、海螺、海龜和瀕臨絕種的巨蚌。

中國駐菲律賓大使館未立即回應記者的置評要求，但中方曾再三否認破壞南海珊瑚礁。

馬拉雅說，如果中方真的相信自己所說，那麼就「開放黃岩島讓國際監督，而且必須是由第三方監督」。

中國在2012年從菲律賓手中奪走黃岩島，後續海牙仲裁法庭於2016年裁決，中國宣稱擁有南海90%領海不具備國際法依據。

南海 菲律賓 黃岩島

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