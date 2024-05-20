聽新聞
test
0:00 / 0:00
菲國控中方非法捕撈、破壞礁群 要求北京開放黃岩島供國際監督
路透報導，菲律賓與中國大陸在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開挑戰北京，要求開放黃岩島（Scarborough Shoal）供國際第三方監督。
菲國國家安全發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）向媒體表示，菲國當局十分關切南海當前情況，內部的共識日增，認為有需要就中國在南海的破壞行為提起訴訟，包含傷害海域珊瑚礁與非法捕撈區域內魟魚、海螺、海龜和瀕臨絕種的巨蚌。
中國駐菲律賓大使館未立即回應記者的置評要求，但中方曾再三否認破壞南海珊瑚礁。
馬拉雅說，如果中方真的相信自己所說，那麼就「開放黃岩島讓國際監督，而且必須是由第三方監督」。
中國在2012年從菲律賓手中奪走黃岩島，後續海牙仲裁法庭於2016年裁決，中國宣稱擁有南海90%領海不具備國際法依據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言