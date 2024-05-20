菲控中國破壞珊瑚礁 籲開放黃岩島供國際審視
菲律賓在指控中國破壞黃岩島的海洋環境後，今天向中國發起挑戰，要中方開放這座島供國際審視。
路透社報導，菲律賓國家安全委員會發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）在記者會上說，菲方很擔心當地狀況。
馬拉雅說，菲國政府內部逐漸形成共識，認為有必要控告中國破壞南海珊瑚礁，包括捕撈瀕臨絕種的巨蚌。
位於荷蘭海牙的常設仲裁法院2016年做出裁決，認定中國聲稱擁有幾乎整片南海主權的說法缺乏國際法律依據，被視為菲律賓的一大勝利。中國則拒絕承認這項裁決，另也多次否認破壞珊瑚礁。
馬拉雅向中國喊話：「如果真的認為自己所言屬實，就開放馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，菲方對黃岩島的稱呼）供國際審視，必須是第三方。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言