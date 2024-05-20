菲控中國破壞珊瑚礁 籲開放黃岩島供國際審視

菲律賓在指控中國破壞黃岩島的海洋環境後，今天向中國發起挑戰，要中方開放這座島供國際審視。

路透社報導，菲律賓國家安全委員會發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）在記者會上說，菲方很擔心當地狀況。

馬拉雅說，菲國政府內部逐漸形成共識，認為有必要控告中國破壞南海珊瑚礁，包括捕撈瀕臨絕種的巨蚌。

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院2016年做出裁決，認定中國聲稱擁有幾乎整片南海主權的說法缺乏國際法律依據，被視為菲律賓的一大勝利。中國則拒絕承認這項裁決，另也多次否認破壞珊瑚礁。

馬拉雅向中國喊話：「如果真的認為自己所言屬實，就開放馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，菲方對黃岩島的稱呼）供國際審視，必須是第三方。」