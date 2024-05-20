斯洛伐克總理遇刺 凶嫌可能不是獨自犯案

斯洛伐克內政部長今天表示，企圖暗殺斯國總理費佐（Robert Fico）的嫌疑犯，可能不像之前認為的是「孤狼」犯案。

路透社報導，費佐已經沒有生命危險，但他15日被4顆子彈擊中後傷勢依舊嚴重。這是20多年來首次針對歐洲政治領導人的重大暗殺企圖。

這起事件凸顯這個擁有540萬人口的中歐國家政治嚴重分化。

內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）表示，已經成立調查小組，將調查嫌疑人是否隸屬於相互慫恿執行暗殺的一群人。

埃斯托克說，暗示有其他人參與的另一因素是，嫌疑人的網路通訊在暗殺發生後兩小時遭刪除，但不是嫌疑人刪除的，也很可能不是他妻子刪除的。

埃斯托克在記者會上表示，這顯示「犯罪可能是由特定團體所為」。