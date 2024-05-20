沙烏地國王沙爾曼身體不適 王儲訪問日本延期

美國駐日大使易曼紐17日訪問距台灣僅110公里的日本與那國島，他是史上第一位登島的美國大使，而且時機敏感，就在台灣的賴清德總統就職前夕，使這個人口只有1500人的小島再度受到矚目，當地居民擔心島上的軍事化，以及在「台灣有事」時被捲入。與那國島的戰略位置有多重要？中共解放軍會奪取這個小島嗎？

2024-05-20 11:30