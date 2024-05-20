沙烏地國王沙爾曼身體不適 王儲訪問日本延期
日本內閣官房長官林芳正今天上午表示，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼原定今天起訪問日本的行程延期，原因是高齡88歲的國王沙爾曼（King Salman）身體不適。
沙烏地阿拉伯國家通訊社昨天報導，國王沙爾曼因為肺部發炎將在吉達（Jeddah）的撒拉姆宮（Al-SalamPalace）接受治療。
日本富士新聞網（FNN）報導，林芳正今天上午表示：「沙烏地阿拉伯政府5月19日深夜聯繫了日本政府，稱受到國王陛下沙爾曼的健康狀況影響，王儲穆罕默德原定今天開始的訪日行程被迫取消。」
林芳正也說，兩國將會繼續協調沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的訪日行程。
穆罕默德．沙爾曼原定5月20日至5月23日以國賓身分正式訪問日本，期間預計會面日皇德仁、首相岸田文雄。
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