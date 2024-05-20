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西方團赴阿富汗旅遊遇襲6死 伊斯蘭國宣稱犯案

中央社／ 喀布爾19日綜合外電報導
一批外國遊客在阿富汗巴米揚省遇襲，三名西班牙公民和三名阿富汗公民喪生。（路透） 路透通訊社
一批外國遊客在阿富汗巴米揚省遇襲，三名西班牙公民和三名阿富汗公民喪生。（路透） 路透通訊社

聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）今天聲稱對阿富汗境內一場針對遊客的攻擊事件負責；這場攻擊造成3名西班牙人和3名阿富汗人死亡。

「伊斯蘭國」在其Telegram發聲明指出，17日在山區城市巴米揚（Bamiyan），「武裝分子持機槍向基督教遊客及其什葉派同伴開槍」。

這個旅遊團在首都喀布爾以西約180公里處的巴米揚市場購物時遭到槍擊。

聖戰士表示，他們攻擊一輛「聯盟國家公民的遊客巴士」，指的是在中東與伊斯蘭國作戰、由美國領導的聯盟。

聲明補充說：「這次攻擊遵照伊斯蘭國領導人的指示，即針對聯盟國家的國民，無論他們身在何處。」

塔利班官員昨天表示，攻擊發生後，他們逮捕了7名嫌疑犯。

伊斯蘭國 美國 阿富汗

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