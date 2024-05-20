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英國芬蘭簽署戰略夥伴關係 應對俄羅斯威脅

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國外交大臣卡麥隆。（英國外交部提供）
英國外交大臣卡麥隆。（英國外交部提供）

英國外交大臣表示，英國和芬蘭明天將簽署新的戰略夥伴關係，以加強關係並應對「俄羅斯侵略的威脅」。

法新社報導，根據英國外交部新聞稿，兩國將宣布俄羅斯為「對歐洲和平與穩定最重大且直接的威脅」。

這項協議將在倫敦得到英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）和芬蘭外交部長瓦爾通寧（ElinaValtonen）的認可。

卡麥隆說：「當我們共同支持烏克蘭，包括提供軍事援助和訓練時，在戰爭爆發後，我們很清楚將不會容忍俄羅斯的侵略威脅。」

他也說：「這種建立在我們共同價值觀基礎上的戰略夥伴關係，將使英國和芬蘭加強合作，強化歐洲安全並抓住從科學技術到更緊密的能源聯繫的新機遇。」

根據英國外交部，兩國將共同努力打擊俄羅斯散布不實資訊和惡意網路活動，並支持烏克蘭戰後復甦、重建和現代化。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並關閉與俄羅斯接壤的大部分邊境。英國是烏克蘭的主要軍備提供者。

俄羅斯 芬蘭 英國

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