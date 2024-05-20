墨西哥政治人物頻遇襲 單日兩起釀9死

墨西哥地方檢察官辦公室今天表示，南部奇亞帕斯州（Chiapas）發生兩起鎖定6月選舉市長候選人的攻擊事件，造成9死。

法新社報導，檢察官辦公室發聲明指出，案件分別發生在維拉寇索（Villa Corzo）和馬帕斯特皮克（Mapastepec）兩個城鎮，昨晚至今晨遭攻擊的兩名候選人均逃過一劫，不過其中1人受傷。

墨西哥6月2日將舉行選舉，當中包括選出新任總統，而今天發生在奇亞帕斯州的這幾起攻擊事件，凸顯當地暴力激增，且都鎖定角逐公職的政治人物。

上週，距離維拉寇索不遠的城鎮拉康科狄亞（LaConcordia），6人在選舉造勢過後遭埋伏喪生，死者包括一名未成年人和市長候選人羅培茲（LuceroLopez）。

根據非政府組織Data Civica數據，自去年9月以來已有20多名政治人物遇害。

若把遭受攻擊的家屬和其他受害者算進去，死亡總數則超過50人。

檢察官辦公室指出，發生在維拉寇索的攻擊事件中，尋求連任的市長歐洛斯柯（Robertony Orozco）所屬車隊在移動過程中遭襲，3人當場喪生，1人送醫不治，歐洛斯柯則是雙腿受傷。

而在馬帕斯特皮克，攻擊者鎖定市長候選人諾瑞嘉（Nicolas Noriega）的車隊，諾瑞嘉本人毫髮無傷，但其他5人喪生、2人受傷。