伊朗總統直升機遇山區大霧墜毀！同行有外交部長 目前生死不明

路透報導，一名伊朗官員透露，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機途經山區遭遇大霧墜毀，同機隊包含外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian），目前兩人生死不明；搜救工作從當日持續至20日，因惡劣氣候導致難度增加。

紐約時報引述伊朗通訊社（IRNA ）指出，63歲萊希19日前往伊朗和亞塞拜然邊境出席一座水壩啟用儀式，但當地時間下午1時返程途中，在西北部瓦爾干扎（Varzaghan）遭遇惡劣天氣和大霧失事。

事故直升機型為美製貝爾212中型直升機（Bell 212）。

由於惡劣天氣持續，搜救隊伍冒著雨霧在山區密林中搜尋10個多小時，甚至一度因天氣關係取消空中搜救，派出步兵、革命衛隊精銳突擊隊和40個搜救小隊尋找墜機地點。

衛報轉述伊朗通訊社報導19日天黑後發現失事飛機，並援引一名官員表示，至少一名乘客和一名機組人員與救援人員取得聯繫。但目前細節依然很少，部分甚至互相矛盾，包括伊朗紅新月會（Red Crescent）後續說並未發現直升機。

向路透不具名提供消息的官員說，萊希和艾密拉多拉安的性命堪憂，「我們仍抱有希望，但現場傳回消息令人十分擔憂」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則發表電視談話安撫民心，表示國家運作不會受到影響，「高級官員正各司其職，我已經就必要重點提出建議，國家所有運作將平穩有序展開。」

伊朗通訊社直到當日深夜都未能更新事故傷亡情況，目前也不清楚具體墜毀原因。稍早伊朗國家廣播公司停止所有常規節目，改播全國各地為萊希集氣的祈福活動。

伊朗鄰國紛紛表達關切和協助救援，美國白宮表示拜登總統也接獲事故簡報。土耳其在收到伊朗當局請求後，已出動一架無人機、一架直升機和若干車輛與一支救援團隊協尋；歐盟也提供緊急衛星繪製技術。