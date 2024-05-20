喬治亞境外影響力法 遭總統否決

喬治亞總統佐拉比契維利十八日否決備受爭議的境外影響力法案。該法上周獲喬治亞國會通過，規定從海外獲兩成以上資金的組織須註冊為外國代理人，被批評很像俄羅斯用來打壓異己的外國代理人法，自四月以來引發大規模抗議浪潮。歐盟警告，該法不利於喬治亞申請入盟。

佐拉比契維利說，該法案本質上傾向俄國而且違憲。但喬治亞實施內閣制，總理科巴伊澤掌握實權，其執政黨「喬治亞之夢」在國會有足夠票數推翻總統「象徵性」的否決。

南高加索國家喬治亞逾八成民眾希望加入歐盟和北約組織（ＮＡＴＯ），並堅決反對喬治亞從親西方轉向親俄。面對各方批評，總理科巴伊澤表示，若總統在否決文件提出具體修改建議，執政黨願意考慮相關修正案。

歐盟提醒，喬治亞入盟申請已納入該國憲法。歐盟理事會主席米歇爾十八日說，該法遭否決提供喬治亞國會議員進一步反思的機會，呼籲其充分把握機會以讓喬治亞繼續步向入盟。本月稍早美國國務院也警告，喬治亞推動該法，和該國與歐洲整合的目標相悖。

親歐的佐拉比契維利曾批評該法案完全複製俄代理人法。許多喬治亞民眾擔心，該法案同樣被用來打擊與海外有財務往來的非政府組織，使得異議和言論自由受打壓。

喬治亞之夢則主張，該法將提高非政府組織透明度，打擊外國強加的價值觀，並對西方批評嗤之以鼻。該黨向來被指控抱持親俄情結。

該法案十四日經國會壓倒性三讀通過前，首都特比利西在十一日至多有約十萬人上街示威，抗議被該項被批為「俄羅斯法」的法案。三讀當天，又有多為年輕人的約兩千名示威者聚集在國會大樓外抗議。