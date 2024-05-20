伊朗總統直升機 發生「硬著陸」

美聯社及路透等多家外媒十九日引述伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）等該國國營媒體報導，一架伊朗總統萊希搭乘的直升機發生「硬著陸」。伊朗內政部長瓦希迪證實，萊希一行人的機隊共三架直升機，其中一架發生事故。伊朗外長艾密拉多拉安等官員和萊希同行。

萊希十九日稍早訪視伊朗東亞塞拜然省，與亞塞拜然總統阿利耶夫共同參加一項位於兩國邊境的水壩基礎設施項目啟用典禮，和萊希同行的還有該省省長及其他官員。

據報導，事故地點位於伊、亞兩國邊境市鎮焦勒法（Jolfa）附近，在首都德黑蘭西北方約六百公里。搜救人員正試圖趕往，但因當地颳強風、下大雨又起霧，天候不佳而受阻。

ＩＲＮＡ和伊朗國營電視台均尚未提供有關萊希本人狀況的任何資訊，也不確定事故直升機上的乘員有誰。瓦希迪說，事發地點道路崎嶇，通訊困難，「我們正等待救援到達著陸位置」。

伊朗與亞塞拜然去年才因德黑蘭的亞塞拜然駐伊朗大使館遭槍擊，而使雙邊關係陷入低潮。總人口逾九成信仰伊斯蘭教的亞塞拜然前年三月才在以色列開設使館，而伊朗則視以色列為其在區域內的主要敵手。

報導傳出後，伊朗半官方法斯通訊社呼籲伊朗民眾為萊希祈福。另兩架載送部長和官員的直升機已安全抵達的目的地。

萊希被視為八十五歲伊朗最高領袖哈米尼的後進。有分析家指稱，萊希可能在哈米尼過世或退位後取而代之。