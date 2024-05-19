伊朗總統直升機傳事故…強風大霧中「硬著陸」 內政部長證實曝現況

美聯社及路透等多家外媒19日引述伊朗通訊社（IRNA）等該國國營媒體報導，1架伊朗總統萊希搭乘的直升機發生「硬著陸」。伊朗內政部長瓦希迪證實，萊希一行人的機隊共3架直升機，其中1架發生事故。伊朗外長艾密拉多拉安等官員和萊希同行。

萊希19日稍早訪視伊朗東亞塞拜然省，與亞塞拜然總統阿利耶夫共同參加1項位於兩國邊境的水壩基礎設施項目啟用典禮，和萊希同行的還有該省省長及其他官員。據報導，事故地點位於伊、亞兩國邊境市鎮焦勒法（Jolfa）附近，在首都德黑蘭西北方約600公里。搜救人員正試圖趕往，但因當地颳強風、下大雨又起霧，天候不佳而受阻。

IRNA和伊朗國營電視台均尚未提供有關萊希本人狀況的任何資訊，也不確定事故直升機上的乘員有誰。瓦希迪說，事發地點道路崎嶇，通訊困難，「我們正等待救援到達著陸位置」。

伊朗與亞塞拜然去年才因德黑蘭的亞塞拜然駐伊朗大使館遭槍擊，而使雙邊關係陷入低潮。總人口逾九成信仰伊斯蘭教的亞塞拜然前年3月才在以色列開設使館，而伊朗則視以色列為其在區域內的主要敵手。伊朗國內使用多款型號的直升機，因伊核問題引發的國際制裁，也使伊朗難以取得備用零件。

伊朗媒體稱，一位當地政府官員使用「墜毀」1詞形容該事件，但他承認自己未到過事發現場。報導傳出後，伊朗半官方法斯通訊社呼籲伊朗民眾為萊希祈福。另兩架載送部長和官員的直升機已安全抵達的目的地。

萊希被視為85歲伊朗最高領袖哈米尼的後進。有分析家指稱，萊希可能在哈米尼過世或退位後取而代之。