阿富汗北部遭受洪患侵襲 至少47人喪命
阿富汗中部近日因大雨釀災造成數十人死亡後，地方官員今天表示，北部地區的持續性暴雨及洪患也導致至少47人喪生。
阿富汗北部的法雅布省（Faryab）資訊部門首長穆哈瑪迪（Shamsudden Mohammedi）告訴路透社，根據初步通報，當地至少有數百間民房被洪水沖毀。
阿富汗中部戈爾省（Ghor）資訊部門首長扎伊姆（Mawlawi Abdul Hai Zaeem）昨天說，新一波大雨及洪水已造成當地至少50人喪生。
自然災害頻繁的阿富汗，被聯合國（UN）列為最容易受到氣候變遷影響的國家之一。
阿富汗當局先前指出，本月上旬由大雨引發的暴洪摧毀國內北部地區的村莊，導致315人死亡、1600多人受傷。
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