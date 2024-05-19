快訊

獨／阻詐再出招！信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目

伊朗總統直升機傳事故…強風大霧中「硬著陸」 內政部長證實曝現況

伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」...救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」！救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗總統萊希。美聯社
伊朗總統萊希。美聯社

英國天空新聞報導，伊朗總統萊希搭乘的直升機驚傳發生「硬著陸」，當時萊希在伊朗東亞塞拜然省（East Azerbaijan province）搭機。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News）19日在社交媒體X發文表示，同機乘客據稱有外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等官員。目前尚不清楚這架直升機的狀況。

天空新聞指出，據稱救援隊正趕往現場。伊朗國營電視台表示，事件發生在首都德黑蘭西北方600公里城市焦勒法（Jolfa）。

萊希搭乘的直升機是三架直升機機隊中的一架。塔斯尼姆通訊社指出，另外兩架載送部長和官員的直升機已安全抵達他們的目的地。

伊朗 德黑蘭 直升機

延伸閱讀

美媒：美國伊朗官員間接會談 避免區域衝突升級

斯洛伐克總理身中數槍！直升機送醫搶救 府方發言人證實：性命垂危

沒有她們的星球：伊朗頭巾禁令再從嚴，當地女性不曾放棄的自由希望

「昌明大馬」的什葉派盟友？首相安華力挺伊朗的政治盤算與隱憂

相關新聞

伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」！救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗

英國天空新聞報導，伊朗總統萊希搭乘的直升機驚傳發生「硬著陸」，當時萊希在伊朗東亞塞拜然省（East Azerbaijan...

惹怒英王還沒完？哈利「類王室出訪」奈及利亞 金主爆是洗錢通緝犯

英國哈利王子和夫人梅根日前走訪奈及利亞，受該國「和平航空」（Air Peace）創辦人兼執行長歐尼馬（Dr. Allen...

越南政治內鬥導致錯失普亭訪問？互送秋波曾引來歐洲狐疑

近年來，越南與中國以及西方國家均有著良好的關係。河內與莫斯科一段時間以來的互送秋波卻引發了歐洲方面的一些狐疑。而現在，結束中國行程的俄羅斯總統普亭，卻並沒有如此前猜測的那樣順道訪問越南。不過，其原因很可能並非是越南忌憚西方國家的反應，而是河內政治高層近期不斷出現內鬥。

伊朗總統萊希直升機傳「硬著陸」 人員安危不明

美聯社及路透等多家外媒19日引述伊朗通訊社（IRNA）等該國國營媒體報導，1架伊朗總統萊希搭乘的直升機發生「硬著陸」。伊...

斯洛伐克總理遇刺震撼歐洲 副總理揭治療狀況：我們鬆了口氣

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭暗殺未遂震撼全歐洲，副總理卡利尼亞克今天表示，費科不再有立即性的生命危...

中俄兩國「3不原則」加強關係 英防相夏普斯憂心：威脅民主

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天說，他非常憂心中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。