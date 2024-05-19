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伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」！救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗
英國天空新聞報導，伊朗總統萊希搭乘的直升機驚傳發生「硬著陸」，當時萊希在伊朗東亞塞拜然省（East Azerbaijan province）搭機。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News）19日在社交媒體X發文表示，同機乘客據稱有外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等官員。目前尚不清楚這架直升機的狀況。
天空新聞指出，據稱救援隊正趕往現場。伊朗國營電視台表示，事件發生在首都德黑蘭西北方600公里城市焦勒法（Jolfa）。
萊希搭乘的直升機是三架直升機機隊中的一架。塔斯尼姆通訊社指出，另外兩架載送部長和官員的直升機已安全抵達他們的目的地。
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