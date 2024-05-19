伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」...救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗

近年來，越南與中國以及西方國家均有著良好的關係。河內與莫斯科一段時間以來的互送秋波卻引發了歐洲方面的一些狐疑。而現在，結束中國行程的俄羅斯總統普亭，卻並沒有如此前猜測的那樣順道訪問越南。不過，其原因很可能並非是越南忌憚西方國家的反應，而是河內政治高層近期不斷出現內鬥。

2024-05-19 22:32