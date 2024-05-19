斯洛伐克總理遇刺震撼歐洲 副總理揭治療狀況：我們鬆了口氣

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭暗殺未遂震撼全歐洲，副總理卡利尼亞克今天表示，費科不再有立即性的生命危險，但狀況依然嚴峻。

路透社報導，費科目前人在斯洛伐克中部城鎮班斯卡比斯特里察（Banska Bystrica）的醫院接受治療，卡利尼亞克（Robert Kalinak）於醫院外舉行記者會說：「我們全都稍微鬆了一口氣。」

卡利尼亞克告訴記者，費科的狀況仍相當嚴峻，因此還不考慮將他轉至首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的醫院，不過最讓人擔憂的狀況目前已經過去。

法新社報導，卡利尼亞克指出：「我們可以認定，他的情況穩定且預後良好。」

卡利尼亞克提到，費科已不再有立即性的生命危險，但他仍得在加護病房接受治療。

斯洛伐克內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）表示，擊中費科的子彈若有一發「稍微偏高幾公分，就會打中肝臟」。

斯洛伐克媒體報導，涉嫌暗殺費科的槍手是一位名叫辛圖拉（Juraj Cintula）的71歲男子，他被控犯下殺人未遂罪，昨天法院已裁定對他進行審前羈押。