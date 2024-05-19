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委內瑞拉反對派總統候選人家鄉造勢 允保障政治自由

中央社／ 維多利亞18日綜合外電報導

委內瑞拉反對派總統候選人龔薩雷茲今天表示，若在7月大選擊敗現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），他上任後將確保所有政黨自由運作，並呼籲軍方遵照憲法維護國家制度。

路透社報導，在委內瑞拉最高法院維持裁定、禁止在總統初選贏得壓倒性勝利的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）參選後，馬查多所屬政黨「民主統一平台」（Democratic Unitary Platform）在4月改推舉曾任委國駐阿爾及利亞和阿根廷大使的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）參選。

反對派已表示，馬查多的禁選令是非法的，是馬杜洛政府試圖壓制反對派在7月28日總統大選中的支持度。

龔薩雷茲在家鄉阿拉瓜州維多利亞（La Victoria）造勢，他與馬查多站在一輛大型卡車的車斗對約3000名高喊口號的民眾發表談話。

龔薩雷茲說，他將確保政治運動在憲法保障下可以行使權利，並敦促選民想像一個「總統不會辱罵或把對手視為敵人」的國家。

現年74歲的龔薩雷茲表示，「我要向國家武裝部隊喊話，你們在所有人民的安全中扮演要角，是憲法第328條的保障者」。

先前維持低調的龔薩雷茲本月告訴路透社，他認為馬杜洛政府若有意禁止他參選，現在早就這麼做了。

馬查多已呼籲選民支持龔薩雷茲，稱他是一名「正直良善的人」，並在造勢活動中揮舞印有龔薩雷茲巨大肖象的旗幟。

龔薩雷茲將代表3個反對黨參選總統，爭取第三度連任的馬杜洛則代表包含執政黨社會黨（SocialistParty）在內的13個政黨參選。

當地顧問業者Consultores 21最近公布的民調顯示，有50%選民支持龔薩雷茲、32%支持馬杜洛；民調誤差範圍為3.16%。

大選 委內瑞拉 民調 馬杜洛

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