惹怒英王還沒完？哈利「類王室出訪」奈及利亞 金主爆是洗錢通緝犯

英國哈利王子和夫人梅根日前走訪奈及利亞，受該國「和平航空」（Air Peace）創辦人兼執行長歐尼馬（Dr. Allen Onyema）招待搭乘免費航班，也得到其他服務。哈利夫婦在當地與軍方領導人會面、參觀學校和慈善機構，及訪視受傷的軍人和身障人士，全程受到王室般的待遇，儘管他們早已宣布卸下皇室重要成員的身分。然而，英國每日郵報爆料，歐尼馬是洗錢超過2000萬美元（約台幣6億4400萬元）的美國通緝犯。

每日郵報指出，他們的獨家消息顯示，歐尼馬面臨多項指控，與2019年11月提交的聯邦起訴書中所提及的價值數百萬美元詐欺有關。起訴書指控歐尼馬，涉嫌「利用企業領袖及航空公司高管的職位，透過美國銀行帳戶從奈及利亞洗錢超過2000萬美元」。目前沒有跡象顯示哈利夫婦見到歐尼馬前，就知道他過去的所作所為。

和平航空的奧利薩（Stanley Olisa）表示，執行長歐尼馬提供哈利夫婦「免費航班」，以及「他們想要的一切」，因為「他們是王室成員」。

奧利薩告訴英國鏡報（Mirror）：「這些飛機是包機。只給王室成員和他們的隨扈搭乘，他們沒有和其他乘客一起搭機。我們知道他們是王室成員，因此在機上給予他們頂級待遇。他們被提供所有他們想要的一切。這是個專屬體驗。我們在傍晚時載他們飛回奈及利亞首都阿布加。一切都是免費的。」

奧利薩補充：「和平航空執行長提供哈利王子夫婦往返拉哥斯的免費航班，作為他在成功接待哈利夫婦所作貢獻的一部分。」

每日郵報指出，此前據稱查理三世對哈利夫婦這趟出訪感到「極為憤怒」。王室作家奎因（Tom Quinn）表示：「所有預期會在王室正式訪問出現的待遇都出現了—接待、參觀學校和慈善機構，及訪視受傷官兵和身心障礙人士。哈利和梅根的言論和態度旨在留下印象，即他們仍是不折不扣的王室成員。哈利的兄長、英國王儲威廉王子，以及其父王查理三世一點也不喜歡這樣。」

奎因表示，哈利和梅根似乎「失控了」，「對查理三世和威廉王子而言，這就像哈利夫婦在說，『我們不需要你們的許可才能成為在職王室成員，無論何時何地，我們會按照自己的方式做到』」。