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印度克什米爾選舉 遊客夫婦遭武裝分子槍擊受傷

中央社／ 印度斯利那加19日綜合外電報導

印度正在克什米爾（Kashmir）這個動盪地區舉行選舉投票，警方說，一對遊客夫婦昨夜遭到武裝分子開槍受傷。

路透社報導，克什米爾警方在社群媒體上說，這對來自印度齋浦爾市（Jaipur）的夫婦被送到醫院，襲擊發生的地區已被封鎖。據說受傷遊客的情況穩定。

印度正舉行馬拉松式的選舉，克什米爾剩餘兩個席次將在5月20日和5月25日投票。

大批選民5月13日投入斯利那加（Srinagar）第1個席次選舉投票，這是印度總理莫迪（Narendra Modi）於2019年取消克什米爾地區半自治地位以來首度投票。

這是莫迪所屬的「印度人民黨」（Bharatiya JanataParty,BJP）自1996年以來，首度沒有在克什米爾選舉推出人選，並表示將支持地區政黨。

克什米爾的主要政黨國民大會黨（NationalConference Party）和人民民主黨（People's DemocraticParty）在競選活動中聚焦於恢復半自治地位。

在另一起事件中，身分不明的武裝分子昨天在蘇平區（Shopian）槍殺前村長、印度人民黨成員謝赫（Ajiaz Ahmad Sheikh）。

克什米爾上一次對遊客的重大襲擊發生在2017年，當時一輛印度教朝聖巴士成為襲擊目標，造成8人死亡。

印度教 投票

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