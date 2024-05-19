高級住宅區駭人命案...Google工程師殺妻血濺整屋 凶宅開價逾6千萬元

今年1月，美國矽谷高級住宅區發生駭人命案，27歲的Google大陸工程師陳立人涉嫌多次毆打27歲的妻子于軒一致死，當地檢方對其起訴謀殺重罪。

據《南方都市報》報導，5月19日，美國加利福尼亞州聖克拉拉縣（Santa Clara County）高等法院公布的聽證會文件顯示，當地時間5月23日上午，陳立人殺妻案將舉行房屋遺產處理聽證會，該房屋遺產處理請願書於2月13日提交。目前該案所涉房屋正對外銷售。

據早前報導，該宗命案事發於當地時間1月16日早上，于軒一頭部受到重創，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。而陳立人的右手腫脹發紫，手臂、腿和衣服上有血跡，手臂上還有傷痕。警方強行進到屋內將陳立人制服，當地檢方對陳立人初步提起謀殺重罪指控。

聖克拉拉縣地方檢察官辦公室提供的對陳立人的起訴書顯示，案發現場有大量血跡，但未找到用於造成受害者頭頂鈍器傷害的明顯兇器，而陳立人身上「似乎沒有任何會造成流血的撕裂傷」。因此，進行案情事實陳述的警方人員作出判斷，「根據我的訓練和經驗，我認為陳立人當時穿著涼鞋，站在或蹲在受害者旁邊，用手反覆擊打了她的頭部」。

當地時間2月9日，陳立人首次出席傳訊，但案情未獲實質性進展。當地時間4月19日，庭審再度舉行，陳立人律師再度申請延期。下次庭審將延至當地時間6月7日。

5月19日，美國加利福尼亞州聖克拉拉縣高等法院公布的聽證會文件獲悉，當地時間5月23日上午，該案另將舉行房屋遺產處理聽證會。

據悉，二人所住房屋由于軒一在2023年4月才購買，房價大約200萬美元（約新台幣6435萬元）。目前涉事房屋正在出售中，售價為212萬美元（約新台幣6822萬元）。從出銷頁面中展示的房屋圖片可看見，此前人們為悼念受害者于軒一所放置的花圈已被清理。房屋介紹顯示，該房屋「剛剛被內外粉刷一新」。

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文章授權轉載自《香港01》