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尋獲失蹤蒙古人遺體！無嚮導陪同攀登 聖母峰春季登山潮釀2死

中央社／ 加德滿都19日綜合外電報導
兩名蒙古登山者日前在聖母峰失蹤，17日證實其中1人死亡。路透
兩名蒙古登山者日前在聖母峰失蹤，17日證實其中1人死亡。路透

兩名蒙古登山者日前在聖母峰失蹤，17日證實其中1人死亡後，協助他們安排行程的旅行社今天表示，救援人員也尋獲第2人遺體，世界最高峰在本次登山季已發生兩起死亡案例。

法新社報導，53歲的澤登丹巴（UsukhjargalTsedendamba）與31歲的勒卡格瓦賈夫（PurevsurenLkhagvajav）12日晚間自4號營（Camp 4）最後一次與外界聯繫後失蹤，該營地海拔距離峰頂不到1公里。

搜救行動持續數日，但遭壞天氣阻礙，澤登丹巴的遺體17日上午在海拔約8600公尺處尋獲。

勒卡格瓦賈夫的遺體則是在一個被稱為「陽台」（balcony）的區域附近尋獲，這個小平台約位於海拔8400公尺處。

旅行社人員雪帕（Pemba Sherpa）指出，這兩名男子攀登時並無嚮導陪同，他們的對講機被發現留在帳篷中。

世界前14大高峰有8座位於尼泊爾，在春季登山季，有數以百計的登山者湧入尼泊爾挑戰攻頂，因為此時氣溫較溫暖，風勢通常也較緩和。

尼泊爾今年已發出900份登山許可，進帳超過500萬美元（約新台幣1億6000萬元）的特許使用費，其中有419件是攀登聖母峰（Everest Mountain）的許可。

尼泊爾 旅行社 聖母峰

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