灰色雲柱直衝天際！印尼伊布火山噴發伴紫色閃光 7村莊民眾被迫撤離

印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera Island）伊布火山（Mount Ibu）昨天傍晚噴發出直衝天際的灰色雲柱，相關單位今天表示，火山周邊7座村莊的民眾已經疏散撤離。

印尼當局發布的資訊和影像顯示，伊布火山昨天噴出的灰色雲柱伴隨著紫色閃光，且火山灰雲達到4000公尺高。

救災單位的官員透過聲明指出，一支由警察、軍隊及搜救人員組成的聯合小隊，已被派往當地疏散伊布火山附近村莊的居民。

救災單位發布的照片顯示，他們正協助年長者，而其他居民則被用卡車載走，並在緊急架設的帳篷過夜。

當局還建議要以伊布火山為中心，清空半徑7公里內的人員。

伊布火山本月已經多次噴發，印尼當局16日把火山警戒級別升至4級預警系統的最高級。