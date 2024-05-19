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印度國會大選如火如荼 德里候選人拚場拜票！招數不斷如慶典

中央社／ 新德里19日專電
阿薩姆選民在集中投票所投票。圖／美聯社
阿薩姆選民在集中投票所投票。圖／美聯社

印度國會下議院選舉如火如荼進行，首都德里是重要戰場，各路候選人全力拚場拜票，有人出動車隊、有人進廟祈福，共同點是鼓聲喧天、人潮眾多，宛如慶典。

印度5年1度的國會下議院選舉4月19日開跑，由於印度選民多達9億7000萬人，因此依選區分7梯次投票，最後一個梯次是6月1日，投票結果將封存至6月4日統一計票。

首都德里分為7個選區，將於5月25日在第6梯次中投票。

在月光市集（Chandni Chowk）選區，印度全國貿易商聯合會（CAIT）秘書長坎德維爾（PraveenKhandelwal）受印度人民黨（BJP）徵召，以政治素人的名號參選。

坎德維爾2021年因發起拒買中國貨運動，而在媒體上曝光。造勢現場雖搭有講台，但坎德維爾未發表演說。

數百名BJP支持者，包括兒童在內，揮舞蓮花旗並高喊口號，競選車隊也在震耳的鼓聲與機車喇叭聲中，浩浩蕩蕩沿街拜票。

前來助選的區議員阿加渥（Jyoti Nitin Agarwal）形容選舉是印度的「民主慶典」，呼籲民眾再次投票給總理莫迪（Narendra Modi）帶領的印度人民黨，讓印度發展更上一層樓。

一名支持者說，在莫迪政府努力下，印度經濟規模從2014年的全球第10進步到現在的全球第5，國際地位也大為提升，民眾應該繼續支持莫迪與印度人民黨。

在新德里選區，小老百姓黨（AAP）安排現任市議員巴提（Somnath Bharti）轉戰國會下議院。

AAP是德里的執政黨，由於創黨人、德里首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）在選前因貪汙罪嫌被捕，引發在野陣營強烈反彈，抨擊中央政府獨裁及出選舉奧步，決定聯手對抗BJP。

巴提以進神廟祈福的方式，吹響競選號角。他在接受中央社記者訪問時，把本屆下議院選舉定調為民主與獨裁之爭，盼選民投票給AAP及聯盟政黨，恢復印度的民主。

他說，AAP在德里推行許多德政，包括教育、醫療、水電費用減免以及培養民眾技能，盼全印度的選民支持，讓AAP可把在德里的德政推廣到全國。

印度地方性造勢活動通常聚焦於製造熱鬧氣氛，以吸引選民目光，至於政綱和政見，則多由政黨的黨中央統一發布，或由政黨代表人物在大型造勢活動中提出。

印度採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。印度人民黨自2014年起即掌控下議院，今年爭取第3度執政。

印度 投票 莫迪

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