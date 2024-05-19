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被指輔選失言…日本外相上川陽子撤回發言 岸田：應避免造成誤解

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本外務大臣上川陽子。歐新社
日本外務大臣上川陽子。歐新社

日本外務大臣上川陽子昨天為靜岡縣知事候選人輔選時的部分發言內容被指不適當，她今天受訪時表示撤回發言。首相岸田文雄說，應該避免會造成誤解的表達方式。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞及共同社報導，上川昨天前往靜岡市，在一場聚集女性支持者等人的活動上發表輔選演說，過程中為呼籲共同支持候選人時說，「我們女性不讓這位（作為知事）誕生，還稱什麼女性呢」？

未料此話引發在野黨批評，認為「可能會被理解為不生孩子的女性就不是女性的不適當發言」。

上川今天受訪時澄清，自己2000年首度當選時，就是大家用女性力量讓她這樣一位眾議員誕生，所以這次也希望再一次發揮女性力量，讓新知事得以誕生。

她說，被指發言可能會被理解成跟她本意不同的意思，她誠摯地接受指正並撤回發言。

岸田今天下鄉受訪時表示，得知上川已撤回發言，「無論如何都應該避免使用會造成誤解的表達方式」。

上川是靜岡縣第1選區選出的眾議員。靜岡縣知事選舉將在26日投開票，上川連續兩週前往該縣輔選。

上川陽子 岸田文雄 日本 議員

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