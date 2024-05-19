曾驅逐逾25萬移民 海地危機助攻！多明尼加總統可望順利連任
挾著對鄰國海地移民強硬立場獲得的廣大支持，多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）今天準備輕鬆連任。
法新社報導，多明尼加與海地共享加勒比海的伊斯班尼奧拉島（Hispaniola），但多明尼加比較繁榮，與飽受混亂困擾、幫派暴力已持續數月的海地形成鮮明對比。
海地動盪是這次大選的關鍵議題，但56歲的阿比納德在管理經濟和Covid-19（2019冠狀病毒疾病）大流行方面也取得了成功。
民調顯示，阿比納德以60%的支持度領先最接近的對手費南德茲（Leonel Fernandez）。70歲、曾當過3屆總統的費南德茲支持度為25%。
富商阿比納德在2020年疫情期間當選，多明尼加爆發多起涉及公職人員的貪腐醜聞後，他承諾恢復民眾對政府的信任。
執政期間，他沿著與海地的交界建造長164公里的水泥牆來阻擋無證移民。2023年，他還驅逐了超過25萬移民。
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