快訊

台積電人夫打遊戲迷上女網友 拋妻棄子去同居得賠錢

退休換屋怎選？ 專家推雙北四區「住新屋換現金」

花到人不到！侯友宜不出席520 花籃悄悄送抵寫這16字

新喀里多尼亞暴動 法擬重新控制首府通機場路線

中央社／ 努美阿19日綜合外電報導

在經歷第6個晚上的暴動後，法國軍隊今天發起「重大行動」，好重新控制連接新新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）和主要國際機場的道路。

官員表示，超過600名全副武裝的憲兵被派去保衛領土1號公路（Route Territoriale 1），這是連接動盪的首府與外界航空聯繫的主要道路。

當局表示，13日發生暴動後，已有6人死亡、數百人受傷。

這場暴動是因為經濟萎靡、種族緊張以及長期以來反對法國統治的情緒挑起。

夜間宵禁、緊急狀態、禁止TikTok以及法國出動數百人部隊抵達，都未能阻止昨天夜裡至今天的更多暴力事件。

根據新喀里多尼亞高級專員辦公室，發生兩起不明人士縱火事件，還有一間加油站遭到攻擊。

但當局堅稱情況正在好轉，專員辦公室表示，「晚上平靜多了」。

加油站 宵禁 法國

延伸閱讀

法屬新喀里多尼亞暴動釀6死 奧運聖火傳遞取消

遏新喀里多尼亞致命暴動 法部署軍隊、禁TikTok

ØZI認愛長腿辣模 齊見家長網暴動「結婚拜託」

機場為檢役犬辦退休典禮 狗狗聞行李到一半「被大量球球淹沒」瞬間幸福到懵了

相關新聞

大陸海纜維修船經台灣沿海常匿蹤 美官員警告Google、Meta等提防

華爾街日報報導，知情人士指出，美國官員私下警告Google、Meta和其他電信公司，提防「中英海底」（SBSS）在內的中...

中日關係緊張難題未解…劉建超最快本月27日訪日 有望會面日外相

中日兩國近來陷入緊張關係局面，不過，日本共同社近日指，中共中央對外聯絡部部長劉建超，最快於本月27日訪問日本，雙方正就有...

藥物過量死亡人數飆升…非法吩坦尼流竄全球 「這國」危機最嚴重

美國執法部門正以前所未有的速度查獲混有吩坦尼的偽造藥片。2024年5月13日發表在《國際毒品政策雜志》上的一項研究數據顯示，2023年共查獲超過1.15億顆含有非法吩坦尼的藥片。

曾驅逐逾25萬移民 海地危機助攻！多明尼加總統可望順利連任

挾著對鄰國海地移民強硬立場獲得的廣大支持，多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）今天準備輕鬆連任

派駐東亞首例！美將派20名大陸專家駐日 監視大陸政府與企業

日本共同社昨天發自華府的報導指出，美國總統拜登政府7月將在位於日本東京的美國駐日大使館，派駐監視中國政府與企業動向的專家...

降低風險 歐洲理事會通過人工智慧架構公約 具法律拘束力

歐洲理事會的部長委員會年度部長會議，17日通過全球首項具法律拘束力、規範人工智慧（AI）使用的國際條約「人工智慧架構公約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。