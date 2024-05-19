新喀里多尼亞暴動 法擬重新控制首府通機場路線

在經歷第6個晚上的暴動後，法國軍隊今天發起「重大行動」，好重新控制連接新新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）和主要國際機場的道路。

官員表示，超過600名全副武裝的憲兵被派去保衛領土1號公路（Route Territoriale 1），這是連接動盪的首府與外界航空聯繫的主要道路。

當局表示，13日發生暴動後，已有6人死亡、數百人受傷。

這場暴動是因為經濟萎靡、種族緊張以及長期以來反對法國統治的情緒挑起。

夜間宵禁、緊急狀態、禁止TikTok以及法國出動數百人部隊抵達，都未能阻止昨天夜裡至今天的更多暴力事件。

根據新喀里多尼亞高級專員辦公室，發生兩起不明人士縱火事件，還有一間加油站遭到攻擊。

但當局堅稱情況正在好轉，專員辦公室表示，「晚上平靜多了」。