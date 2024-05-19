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派駐東亞首例！美將派20名大陸專家駐日 監視大陸政府與企業

中央社／ 東京19日綜合外電報導
美國總統拜登。路透社
美國總統拜登。路透社

日本共同社昨天發自華府的報導指出，美國總統拜登政府7月將在位於日本東京的美國駐日大使館，派駐監視中國政府與企業動向的專家，成為派駐東亞地區首例。

這是美國國務院在全球各地派遣中國問題專家的「地區中國事務人員計畫」的一環。

美國把在軍事及經濟層面強化向周邊國家威嚇的中國，視為「同時具有改變國際秩序意願與能力的唯一競爭對手」，正強化情報蒐集進行抗衡。幾名國務院相關人士透露上述訊息。

這項計畫是從美國前總統川普任內開始推動，相關人士表示，國務院目前已在布魯塞爾、羅馬、雪梨及曼谷等地的美國大使館，派駐約20名中國問題專家。

這次要派駐日本東京的人員，擁有在中國與日本工作的經驗，隸屬在國務院主導對中政策的中國協調辦公室，該辦公室集結各區域局處專家，有「中國所」（China House）之稱。

派駐任期預定3年，其工作職責還包括負責推動建構在半導體等重要物資方面不仰賴中國的供應鏈。

拜登政府2021年10月在中情局（CIA）成立負責分析中國的「中國任務中心」（CMC）等，強化對中國的相關活動。

中共 國務院 大使館 拜登 日本 美國

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