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日媒：劉建超或最快本月27日訪問日本

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本共同社近日指，中共中央對外聯絡部部長劉建超，最快於本月27日訪問日本。圖／取自俄羅斯衛星通訊社
日本共同社近日指，中共中央對外聯絡部部長劉建超，最快於本月27日訪問日本。圖／取自俄羅斯衛星通訊社

中日兩國近來陷入緊張關係局面，不過，日本共同社近日指，中共中央對外聯絡部部長劉建超，最快於本月27日訪問日本，雙方正就有關行程進行探討，預計劉建超訪日期間，將與日本多個朝野政黨幹部會談，展開政黨間交流。同時，還有可能將與日本外相上川陽子會面。消息再指，若此行成真，這將是劉建超於2022年就任後的首次出訪日本。

日本共同社中文網18日報導引述相關人士透露，劉建超已向日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨魁山口那津男、立憲民主黨黨魁泉健太等詢問會談意願。目前，中日兩國存在諸多難題未解，包括東京電力福島第一核電廠排放核處理水，以及中方暫停進口日本水產品等等。

報導還指，中國共產黨與日本自民、公明兩黨設有定期對話的「日中執政黨交流機制」，但2018年之後未再實施。據報，中聯部已向日本傳達重啟機制的意向，去年11月山口訪問大陸時，雙方就盡早重啟交流機制達成共識。

報導稱，日本自衛隊與中共解放軍也在上周重啟已停擺5年的「日中佐官級交流」，中方派出以少將為團長的解放軍中堅軍官，共20人訪問日本，視察防衛省與航空自衛隊小牧基地、海上自衛隊舞鶴基地等。分析指出，此一舉動旨在建立日中防衛官員間的信賴關係。

此外，劉建超於今年1月接見新任日本駐中國大陸大使時曾稱，中方願同日本朝野政黨及各界人士加強交流，尊重彼此核心利益和重大關切，為促進各領域合作、推動新時代中日關係發揮積極作用。

另，值得注意的是，已暌違四年多的中日韓元首峰會預計將於5月底在南韓首爾登場。

日本 機制 自衛隊

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