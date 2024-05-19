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大陸海纜維修船經台灣沿海常匿蹤 美官員警告Google、Meta等提防

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華爾街日報報導，美國官員私下警告Google、Meta和其他電信公司，提防中國國營海纜維修船舶，可能破壞太平洋區域海底電纜，影響網路通聯。圖為隸屬大陸企業「中英海底」的維修船福海號。取自X
華爾街日報報導，美國官員私下警告Google、Meta和其他電信公司，提防中國國營海纜維修船舶，可能破壞太平洋區域海底電纜，影響網路通聯。圖為隸屬大陸企業「中英海底」的維修船福海號。取自X

華爾街日報報導，知情人士指出，美國官員私下警告Google、Meta和其他電信公司，提防「中英海底」（SBSS）在內的中國大陸國營海纜維修船舶，因為那些維修船可能破壞太平洋區域海底電纜，影響網路通聯。

美國國務院官員表示，負責維修國際電纜的陸企「中英海底」，經常隱匿其船舶在無線電和衛星追蹤服務上的位置。華爾街日報分析數據發現，中國船舶「福海號」、「福泰號」和「寶馬號」途經台灣、印尼等亞洲國家沿岸時，定期會從衛星追蹤上消失。

美國國安會曾發聲明提到，衛星追蹤系統是「支持船舶監測和維修的衡量標準之一」。

對此官員和產業專家表示，欠缺位置資料對商業海纜船而言並不尋常，而且缺乏明確解釋。

這項警告凸顯海底光纖電纜的安全風險遭到忽視，包含Google和Meta等矽谷巨頭都擁有部分海纜，且計畫擴大投資。可是這些海纜仰賴專門的安裝和維護公司，包含可能危及商業和軍事數據安全的外資公司。

知情人士稱，拜登政府高級官員近幾個月收到簡報，說明中英海底等陸企在海纜方面可能造成的風險。

長達數十萬英里的海底光纖電纜，幾乎承載世上所有國際網路交通，太平洋海底鋪設了數十條海纜，負責美洲、亞洲和許多島鏈之間的資訊傳輸。

美國和國會官員拒絕說明針對中英海底的警告，是來自機密情資發現海事特務行動，或只是憂心網路基礎設施可能面臨威脅。

另一位熟悉SBSS的消息人士說，該公司船舶定位數據中的空白，可以衛星覆蓋不均勻來解釋，而不是該公司想隱瞞其位置。此人還補充說，電纜所有者通常會派代表登上維修船，這就很難掩蓋那些對電纜設備的可能干擾。

美國 華爾街日報 衛星

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