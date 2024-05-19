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印度防不法所得影響選情 掃蕩毒品私酒達343億元

中央社／ 新德里19日專電
印度今年4月中至6月初舉行國會下議院選舉，為避免不肖分子利用販賣毒品不法所得影響選情，印度政府嚴厲掃蕩，截至昨天傍晚截獲價值新台幣343億元的毒品、走私酒品與黃金等不法物品。美聯社
印度今年4月中至6月初舉行國會下議院選舉，為避免不肖分子利用販賣毒品不法所得影響選情，印度政府嚴厲掃蕩，截至昨天傍晚截獲價值新台幣343億元的毒品、走私酒品與黃金等不法物品。美聯社

印度今年4月中至6月初舉行國會下議院選舉，為避免不肖分子利用販賣毒品不法所得影響選情，印度政府嚴厲掃蕩，截至昨天傍晚截獲價值新台幣343億元的毒品、走私酒品與黃金等不法物品。

印度選舉委員會（ECI）昨天傍晚發布新聞稿，在麻醉品管制局（NCB）、印度稅收情報署（DRI）、印度海岸警衛隊（ICG）以及警方的支援下，ECI自3月1日迄今，成功截獲大批不法物品。

這些不法物品包括毒品、其他違禁藥物、走私酒品、珠寶與黃金等貴重金屬，以及來路不明的現金，總價值約889億盧比（新台幣343億元），其中毒品的價值佔截獲不法物品總值的45%。

選委會說，此舉是為阻止不肖分子利用這些不法所得影響選情。

以古茶拉底邦（Gujarat）為例，聯合小組4月間就截獲一艘巴基斯坦漁船，查獲約86公斤、價值60億2000萬盧比的疑似海洛英毒品；之後又接連破獲兩處地下製毒廠，搜出價值逾29億盧比的製毒原料、半成品及成品。

選委會說，除了古茶拉底邦之外，當局也在馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）以及首都德里地區查獲毒品，就德里而言，聯合小組於4月17日在大諾伊達（Greater Noida）查獲26.7公斤、價值15億盧比的搖頭丸。

就查獲的可疑現金而言，泰倫加納邦（Telangana）以11億4000萬盧比為最多；卡納塔卡邦（Karnataka）以9億2600萬盧比居次，德里以9億800萬盧比排列第3。

卡納塔卡邦也是被查獲私酒最多印度大選期間的地方，計達1472萬9900公升，價值17億5000萬盧比。

印度於4月19日起舉行為期6週的國會下議院選舉，由於選民近10億之多，因此分7梯次投票，最後一梯次為6月1日， 6月4日統一開票。

印度 毒品

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