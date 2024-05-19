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共同社：中共中聯部長劉建超最快27日訪日

中央社／ 台北19日電
日本共同社引述消息人士報導，日中兩國正探討中共中央對外聯絡部部長劉建超訪日事宜，最快27日到訪。圖／中新社
日本共同社引述消息人士報導，日中兩國正探討中共中央對外聯絡部部長劉建超訪日事宜，最快27日到訪。圖／中新社

日本共同社引述消息人士報導，日中兩國正探討中共中央對外聯絡部部長劉建超訪日事宜，最快27日到訪。若成行，將是劉建超2022年就任後首次訪日。

共同社中文網昨晚發出的消息說，訪問期間，劉建超預計將與日本朝野政黨領袖會談，展開政黨間交流。兩國並協調日本外相上川陽子與劉建超會面。

中日之間面臨許多難題，例如東京電力排放福島核處理水入海以及中方暫停進口日本水產品等。

相關人士透露，劉建超向自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨魁山口那津男、立憲民主黨黨魁泉健太等詢問了會談意向。

報導說，中國共產黨與日本自民、公明兩黨之間設有舉行定期對話的「日中執政黨交流機制」，但2018年後未再實施。中聯部已向日本傳達了重啟意向，去年11月山口那津男訪中時，雙方對於儘早重啟對話達成共識。

日本 核處理水 茂木敏充

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