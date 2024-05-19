馬斯克抵達印尼峇里島 準備啟用星鏈服務

科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天抵達印尼渡假勝地峇里島（Bali），準備啟用旗下星鏈（Starlink）服務，將網路擴大到該國最偏遠的各個地區。

印尼由超過1.7萬座島嶼組成，法新社報導，境內有數百萬人目前沒有可靠的網路連線。

首度訪問印尼的馬斯克，排定於今天下午與總統佐科威（Joko Widodo）在峇里省首府登巴薩（Denpasar）一起推出星鏈服務。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut BinsarPandjaitan）表示，星鏈「有能力觸及印尼最偏遠的地區」。

盧胡特表示，馬斯克也將在目前正在峇里島舉行的世界水資源論壇（World Water Forum）致詞。

根據官員說法，星鏈服務這個月將在印尼位在婆羅洲（Borneo）的新首都努山塔拉（Nusantara）進行試用，並於8月開張。

受海平面上升、地面沉降影響，雅加達（Jakarta）大部分地區預計將於2050年被水淹沒，印尼政府因此正把首都從交通壅塞的雅加達遷至努山塔拉。

星鏈本月稍早已在印尼取得營運許可，在努山塔拉試用期過後，預計將在全國推出商用服務。

東南亞地區中，星鏈目前已在馬來西亞和菲律賓提供網路服務。

透過低軌道衛星群，星鏈可以提供網路服務給一般通訊基礎建設無法正常運作的偏遠地區。

根據世界銀行（World Bank）數據，截至2022年，印尼粗略2.7億的人口約2/3有上網管道。