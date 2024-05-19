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俄總統普亭睽違24年將再訪北韓

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄國總統普亭睽違24年將再度出訪平壤。圖為北韓領導人金正恩（左）去年9月訪俄時，在東方太空發射場與普亭（右）握手致意。美聯社
俄國總統普亭睽違24年將再度出訪平壤。圖為北韓領導人金正恩（左）去年9月訪俄時，在東方太空發射場與普亭（右）握手致意。美聯社

韓聯社引述俄羅斯塔斯社18日報導，總統普亭睽違24年將再度出訪平壤，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示準備工作按部就班進行中，不過他並未透露具體日期。

普亭上次出訪北韓是2000年7月。

北韓領導人金正恩去年9月訪問俄國時邀請普亭赴平壤進行國是訪問；今年1月，北韓外交部長崔善姬拜訪莫斯科，隨後其辦公室說普亭表達早日訪問北韓的意願。

今年2月，俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）受訪談到，兩國正在準備普亭訪問北韓時簽署聯合文件。

另一方面，塔斯社指出，俄國負責對北韓事務的自然資源環境部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）18日稍早向普亭簡報，俄國和北韓的觀光交流日益頻繁。

柯茲洛夫透露目前正和北韓研擬重大計畫，最近已經實行部分，而且旅遊團的交流良好。

北韓 平壤 普亭

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