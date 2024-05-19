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印度大選期間 北方恐怖攻擊1死2傷

中央社／ 新德里19日專電
印度正在進行國會下議院選舉，恐怖攻擊頻傳的聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）昨晚發生兩起個別槍擊事件，造成1名前村長喪生、2名印度遊客受傷，警方定調為恐怖攻擊。歐新社
印度正在進行國會下議院選舉，恐怖攻擊頻傳的聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）昨晚發生兩起個別槍擊事件，造成1名前村長喪生、2名印度遊客受傷，警方定調為恐怖攻擊。歐新社

印度正在進行國會下議院選舉，恐怖攻擊頻傳的聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）昨晚發生兩起個別槍擊事件，造成1名前村長喪生、2名印度遊客受傷，警方定調為恐怖攻擊。

查摩與克什米爾警方昨晚表示，蘇平區（Shopian）有1名前村長被「恐怖分子」殺害；他是印度執政黨「印度人民黨」（BJP）的支持者。

同時，警方也宣布，有「恐怖分子」向伊斯蘭堡（Anantnag）的一座渡假村開槍掃射，導致2名來自印度拉吉斯坦省（Rajasthan）的遊客受傷，目前正在醫院救治中。

印度正在進行為期6週的國會下議院選舉，大選分7梯次投票，已完成4梯次，伊斯蘭堡選區原訂5月7日在第3梯次中投票，但經當局「審視局勢」之後改為5月25日的第6梯次，各路候選人正在競選造勢。

選委會訂於6月4日統一開票。

兩起案件都在調查中，暫時不清楚是否與選舉有關，但印度人民黨（BJP）、人民民主黨（PDP）和「查摩與克什米爾全國會議黨」（JKNC）的政治人物已陸續發表聲明，譴責攻擊事件。

查摩與克什米爾原為印度一省，依印度憲法第370條享有特殊自治地位，可以擁有自己的憲法、旗幟以及內政自主。

印度人民黨領導的印度中央政府卻於2019年8月廢止憲法第370條，把這個省劃分為查摩與克什米爾、拉達克（Ladakh）2個「聯邦屬地」，也就是中央政府直轄區，一度引發地方動亂。

為維護地方平靜，印度政府在查摩與克什米爾的重要城鎮部署大批安全部隊，但仍不時傳出「恐怖攻擊」，經常有軍警人員在襲擊中傷亡。

政府部隊5月4日在彭琪區（Poonch）遭遇伏擊，1名士兵死亡、4名士兵受傷；6日，政府部隊在庫爾加姆地區（Kulgam）執行反恐行動，擊斃3名恐怖分子。

印度 恐怖分子

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